Incidente stradale, auto in scarpata: morto nell'Alessandrino

Un automobilista, Davide Antoniotti di 43 anni, è morto nella notte a causa di un incidente lungo la provinciale 205 tra Molare e Cassinelle, nell'Alessandrino.

La tragedia

Da quanto appreso, dopo aver affrontato una doppia curva vicino al ponte del Rio San Giuseppe, a meno di un chilometro dal bivio per il santuario della Madonna delle Rocche, l'uomo è precipitato per una quindicina di metri in una scarpata. A dare l'allarme, poco dopo le 3:30, alcuni conoscenti che lo attendevano a Cassinelle, dove Antoniotti aveva una seconda casa.

Le richerche

Scattate le ricerche, l'auto è stata individuata all'alba da un elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto è intevenuto anche il 118. La strada è stata chiusa per consentire il recupero di macchina e salma a disposizione dell'autorità giudiziaria.