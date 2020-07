Torino, ex Embraco: il tribunale decreta il fallimento della Ventures

Il Tribunale di Torino ha decretato il fallimento della Ventures Srl, la società che ha rilevato la ex Embraco con la cessione del sito industriale di Riva di Chieri (in provincia di Torino). Lo scorso 19 giugno, in un'inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla procura di Torino, era emerso che tre milioni di euro sarebbero finiti nelle tasche di alcuni soggetti indagati anziché nel rilancio della ex Embraco. In quell'occasione, erano state effettuate perquisizioni e sequestri a carico dell'azienda decretata come fallita quest'oggi.

La vicenda di Ventures

Il progetto di Ventures era stato selezionato dal ministero dello Sviluppo Economico per reindustrializzare lo stabilimento di Riva di Chieri della Embraco, all'epoca del gruppo Whirlpool che nel gennaio 2018 aveva deciso di chiudere la fabbrica e di licenziare 517 lavoratori. A marzo 2018 era stato firmato l'accordo al Mese. Il passaggio a Ventures, avvenuto a luglio 2018, prevedeva il rientro di quasi tutta la forza lavoro con un centinaio di uscite incentivate. Del progetto faceva parte anche Astelav, azienda che si occupa della rigenerazione di elettrodomestici, subito però uscita di scena. Ventures è una newco formata da un gruppo israeliano e dalla famiglia Di Bari con il 40 per cento ciascuno. Terzo socio un partner cinese rimasto sempre sulla carta. L'inizio della produzione di robot pulitori di pannelli fotovoltaici era previsto da gennaio 2019, ma non è mai partito. Intanto sono stati smantellati i macchinari della ex Embraco e i lavoratori rientrati sono stati impiegati per la ristrutturazione dell'immobile. Il fondo di 4 milioni, messo a disposizione di Ventures da Whirlpool per la reindustrializzazione e l'avvio della produzione, è stato utilizzato in modo illecito - secondo la Procura - dai dirigenti dell'azienda. Da settembre 2019 è ripartita la mobilitazione dei lavoratori, con scioperi e manifestazioni. La vicenda è stata portata a Roma, in Vaticano e a Bruxelles.