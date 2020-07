Morta Maria Teresa Lavazza, vedova di Emilio: aveva 82 anni

Lutto in casa Lavazza. È morta Maria Teresa, vedova dell'ex numero uno del gruppo, Emilio. Avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 19 dicembre. Lascia i figli Giuseppe, attuale vicepresidente del colosso del caffè, e Francesca, board member dell'azienda.

Chi era Maria Teresa Slavazza

Presidente piemontese dell'Adisco, l'associazione delle donatrici di sangue e di cordone ombelicale, Maria Teresa Slavazza era nota per le sue attività di volontariato e per la passione per il bridge. Commissario tecnico della nazionale italiana, con il Team Lavazza aveva vinto numerosi titoli, tra cui tre Olimpiadi come vicecapitano non giocatore.