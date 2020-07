Torino, perseguita la ex compagna: arrestato 44enne

Per giorni ha seguito, notte e giorno, la donna, di professione tassista, in auto nelle varie corse. L'uomo è stato fermato in zona San Donato

La polizia a Torino ha arrestato un uomo di 44 anni che per giorni ha seguito la ex campagna, tassista, in auto nelle varie corse, perseguitandola notte e giorno con la richiesta di un confronto verbale e la minaccia del suicidio. Una persecuzione che ha costretto spesso la donna a spegnere il sistema di geolocalizzazione collegato con la centrale taxi e a perdere così clienti, temendo per la sua e la loro incolumità. Mercoledì pomeriggio è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante in zona San Donato. Nelle minacce lo stalker ripeteva che avrebbe presto ottenuto anche lui la licenza da tassista, affermando che così la donna non avrebbe più potuto sostenere di essere seguita.