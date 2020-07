Cuneo, anfetamine e marijuana sequestrati in stazione

Operazione della squadra mobile e della Polfer. Invece, durante i controlli i vigili urbani hanno denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza

Anfetamine e marijuana sequestrati a due giovani nella stazione ferroviaria di Cuneo. Squadra Mobile e Polfer hanno controllato la zona della stazione e i passeggeri in transito. Verifiche anche tra i senza tetto che da tre settimane sono al vicino Movicentro: una trentina in totale, quasi tutti braccianti agricoli africani e regolari in Italia, impegnati nel lavoro nei campi del Cuneese. Durante i controlli i vigili urbani hanno denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza.