Coronavirus, in Piemonte 3 nuovi casi e 177 guariti

Sono 177 i nuovi guariti dal Coronavirus in Piemonte mentre si registrano 3 soli nuovi contagi e 3 decessi. Sono questi i dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è 9, invariato rispetto a ieri; negli altri reparti si registra un calo di 5 pazienti che porta il totale a 175. Le persone in isolamento domiciliare sono 730, i pazienti in via di guarigione 817. I tamponi diagnostici finora processati sono 454.092, di cui 248.558 risultati negativi.