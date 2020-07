Val di Susa, moto truccate per aumentare velocità: fermati 11 centauri

Undici moto sono state sospese dalla circolazione dopo i controlli dei carabinieri in Val Susa. Questo perché modificate dai centauri che le guidavano per aumentarne la velocità e il rumore. È il bilancio dei controlli sulle strade del weekend.

Ritiro patente

I militari hanno anche ritirato nove patenti di guida ad altrettanti automobilisti, sorpresi a effettuare sorpassi vietati in curva a velocità molto elevate, nella zona dove solo qualche settimana fa hanno perso la vita due motociclisti. Sanzionati anche tre giovani che guidavano trasportando dosi di eroina e hashish per uso personale. I militari hanno infine denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza e possesso di marijuana.