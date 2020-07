Coronavirus, in Piemonte 9 nuovi casi e un decesso

Sono 9, di cui 8 asintomatici, i nuovi casi di coronavirus registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, comunicando che i casi da inizio emergenza hanno raggiunto quota 31.494. Sono 69 invece le guarigioni, che portano il totale a 25.448, mentre altre 866 persone sono “in via di guarigione”, ossia negative al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. I ricoverati in terapia intensiva sono 9, dato invariato rispetto a ieri, 190 negli altri reparti (-3). Nell’ultimo giorno è stato registrato un solo decesso, per un totale di 4.111 vittime da inizio emergenza. I tamponi diagnostici finora processati sono 447.166, di cui 245.401 risultati negativi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)