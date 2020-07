Danneggia il bar della Basilica di Superga con un bastone: arrestato

Ci sono voluti tre equipaggi del Nucleo Radiomobile per disarmare e immobilizzare l'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che, dopo aver rotto il vetro del frigorifero delle bevande, gli espositori e i cartelli pubblicitari, ha costretto gli avventori ad allontanarsi

Armato di bastone, ha danneggiato il dehors del bar della Basilica di Superga, a Torino, il 46enne, di origini nigeriane, è stato arrestato dai carabinieri. Ci sono voluti tre equipaggi del Nucleo Radiomobile per disarmare e immobilizzare l'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che ha costretto gli avventori, tra cui alcuni turisti, ad allontanarsi dopo aver rotto il vetro del frigorifero delle bevande, gli espositori e i cartelli pubblicitari. L'uomo si trova ora per accertamenti all'ospedale San Giovanni Bosco, dove è piantonato. I carabinieri hanno sequestrato il bastone.