Bra, cade nella piscina di casa: morto bimbo di 21 mesi

È morto oggi all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino il bimbo di 21 mesi di Bra (Cuneo), che la sera del 7 luglio era stato trasportato d'urgenza in ospedale in arresto cardiaco dove essere stato trovato incosciente, a faccia in giù, in una piscina gonfiabile nel giardino di casa. Il piccolo era stato immediatamente soccorso ma all'arrivo dei sanitari le sue condizioni erano apparse subito disperate. Secondo quanto si apprende dall'ospedale, i genitori del piccolo hanno dato il consenso alla donazione degli organi.