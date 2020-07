Torino, aveva in casa 5,5 chili di droga: arrestato durante trasloco

Il ragazzo stava per abbandonare l'alloggio per trasferirsi dalla fidanzata ed è stato fermato in auto, con valigie piene di vestiti e oggetti personali

Un ragazzo di 23 anni, M.L., è stato arrestato a Torino dalla polizia perché in casa nascondeva 5,5 chili di marijuana. Il ragazzo stava per abbandonare l'alloggio per trasferirsi dalla fidanzata ed è stato fermato in auto, con valigie piene di vestiti e oggetti personali. Il 23enne ha negato di avere la disponibilità dell'alloggio e si è rifiutato di fornire le chiavi agli agenti. Lo stupefacente, contenuto in un grosso sacco in cellophane chiuso con del nastro adesivo, doveva essere trasferito per ultima cosa, una volta verificate le condizioni dell'abitazione della fidanzata.