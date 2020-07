Moncalieri, ancora in fiamme l'ex area Firsat: non si esclude il dolo

Un altro incendio è divampato ieri sera nell’ex area industriale Firsat di Moncalieri (Torino), dopo il rogo sviluppatosi all’alba dello stesso giorno. Anche in questo caso, come ieri, i vigili del fuoco sono subito intervenuti e non si sono registrati feriti. La colonna di fumo era ben visibile. Si indaga sulle cause del rogo e non è esclusa l’ipotesi dolosa. L'ex area industriale di strada Vignotto è già stata oggetto di incendi diverse volte in passato.