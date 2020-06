Coronavirus Piemonte: oggi due nuovi contagi e due decessi

Registrati 26 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 11, mentre negli altri reparti 283. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.196

Sono soltanto due in Piemonte i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Incremento anche di soli due decessi, nessuno relativo alla giornata odierna. Il numero dei guariti cresce di 26 unità, I ricoverati in terapia intensiva sono 11 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 283 (-22). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.196. I tamponi diagnostici finora processati sono 411.939, di cui 226.241 risultati negativi.