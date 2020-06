Stalking, pedinamenti e violenza sulle donne: due arresti a Torino

In due interventi distinti i carabinieri del capoluogo piemontese hanno arrestato due uomini che perseguitavano le loro ex compagne

Un 36enne e un 30enne sono stati arrestati dai carabinieri di Torino in due interventi distinti per stalking nei confronti delle ex compagne. Nel quartiere Barriera di Milano è finito in manette un uomo di origini marocchine. Dopo l'ennesimo pedinamento, la donna, ex fidanzata del 36enne, è riuscita a chiamare il 112 e a dare l'allarme. La vittima ha raccontato di aver subito molestie e minacce per oltre un anno.

Il secondo caso

Nel quartiere Campidoglio, invece, è stato arrestato un 30enne di Druento, in provincia di Torino, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento e ritorno nel capoluogo piemontese per violenze e minacce nei confronti della ex fidanzata rumena. Ieri sera ha nuovamente aggredito la donna e ha anche colpito i militari arrivati sul posto, provocando ferite a uno di loro giudicate guaribili in tre giorni.