Incendio in un'abitazione, donna muore intossicata nel Torinese

Tragedia a Beinasco, in provincia di Torino. Una donna di 46 anni è morta la scorsa notte nella sua abitazione a causa di un incendio. Eliana Rozio è deceduta per l'inalazione di fumi tossici provocati dal rogo scoppiato nel suo appartamento, in cucina, intorno all'1:30. Sul posto i carabinieri e il 118, che ha constatato il decesso, l'abitazione è stata posta sotto sequestro.

La vicenda

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco che, dopo aver forzato la finestra della camera da letto, hanno trovato la donna esanime. Il medico dell'Asl To3 ha constatato il decesso per "intossicazione acuta per inalazione fumi tossici a seguito di principio d'incendio". La salma a donna è stata portata alle camere mortuarie dell'ospedale di Rivoli. Gli appartamenti vicini non sono stati interessati dalle fiamme. Ancora incerte le cause che hanno scatenato le fiamme: potrebbe essersi trattato di un cortocircuito, forse del frigorifero.