Sicurezza Torino, interventi dei carabinieri: quattro arresti

Controlli dei carabinieri a Torino e in provincia. Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato perché aveva un chilo di marijuana in auto e, per sfuggire al controllo dei militari, si è schiantato contro un'altra vettura. La droga è stata messa sotto sequestro.

Gli altri arresti

A Torino, in corso Regina Margherita, è stato arrestato un 23enne del Gabon sorpreso mentre vendeva cocaina a un giovane che, a sua volta, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. Sono scattate le manette anche per un 47enne che a Nichelino aveva forzato alcune auto parcheggiate e per un 40enne a Castiglione Torinese che si stava intrufolando nell'abitazione di una donna di 88 anni ed è stato notato da alcuni vicini.