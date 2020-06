Biella, market della droga in casa: condannato 21enne

A Biella i carabinieri hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un ragazzo di 21 anni che da alcuni giorni era sotto controllo. Nella sua abitazione di via Carso entravano e uscivano giovani già noti come assuntori di stupefacenti.

Il blitz

I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento e sequestrato 15 grammi di cocaina, e altre dosi di eroina, hashish, marijuana e metadone, nonché un bilancino di precisione sostanze da taglio, involucri artigianali già sagomati. Inoltre, il giovane era in possesso di cinque telefoni utilizzati dai clienti per commissionare lo stupefacente. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato condannato un anno di reclusione e 100 euro di multa.