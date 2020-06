Maltempo, temporali nella notte: bomba d'acqua in Val Vigezzo

Il forte vento e la grandine hanno spezzato diversi rami lungo la superstrada dell'Ossola e in Valle Anzasca. Temporali localmente intensi anche nel Torinese, sulla pedemontana del Canavese, zona Cuorgnè

Vento forte, grandine, strade allagate in Val Vigezzo. Ieri sera mezz'ora o poco più di pioggia e grandine che hanno trasformato in un fiume la strada di Toceno, comune della Vigezzo, con accumuli che hanno superato i 100 millimetri di pioggia. Una bomba d'acqua accompagnata da fulmini ha allagato zone anche a Santa Maria Maggio, Craveggia, Malesco, Druogno, Re, Villette mentre il vento ha fatto qualche danno nei giardini. (IL METEO IN PIEMONTE)

L'intervento dei pompieri

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di valle. Nessuna persona è rimasta ferita. Il forte vento e la grandine hanno spezzato diversi rami lungo la superstrada dell'Ossola e in Valle Anzasca. Temporali localmente intensi anche nel Torinese, sulla pedemontana del Canavese, zona Cuorgnè.