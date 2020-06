Giaveno, trattore senza freno tirato travolge e uccide 93enne

Un uomo di 93 anni è morto nel pomeriggiodopo essere stato travolto dal suo trattore in borgata Pogolotti a Giaveno, in provincia di Torino. L'anziano è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Rivoli, ma le sue condizioni erano disperate ed è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Secondo quanto ricostruito, dai primi rilievi sarebbe emerso che il trattore non aveva il freno tirato.