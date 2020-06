Torino, pusher si finge lavavetri per spacciare per strada: arrestato

Un 52enne di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacente: fingeva di essere un lavavetri a un incrocio di Venaria (Torino) ma in realtà spacciava dosi di hashish. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre vendeva a un operaio torinese una dose vicino a un semaforo di corso Garibaldi, dove aveva creato la sua piazza di spaccio, attiva soprattutto tra le 8 e le 14. Addosso al 52enne i carabinieri hanno trovato 600 euro in contanti mentre nel suo deposito, un garage condominiale nel centro di Venaria, i militari hanno trovato 24 panetti di hashish, tutti con il logo di un alieno applicato sopra, per un peso complessivo di 2 chili e mezzo e 1.500 euro in contanti.