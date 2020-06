Coronavirus Piemonte, Rsa San Salvatore Monferrato: procura al lavoro

Così il procuratore Enrico Cieri: "Sentiti i responsabili, acquisita documentazione per definire un primo quadro, la struttura è stata messa in sicurezza. Si valuterà l'eventuale apertura di un fascicolo"

La Procura di Alessandria sta valutando se aprire un fascicolo sul caso dei 13 ospiti della Rsa "Madonna del Pozzo'' di San Salvatore Monferrato, nell'Alessandrino, dove è stato registrato negli ultimi giorni un focolaio di Coronavirus, con 13 casi finora accertati. "Con il Comando Provinciale e il Nas dei Carabinieri - spiega il procuratore Enrico Cieri - abbiamo concertato di intervenire per valutare la situazione. Sentiti i responsabili, acquisita documentazione per definire un primo quadro, la struttura è stata messa in sicurezza. Si valuterà l'eventuale apertura di un fascicolo". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il sindaco: "Devo tutelare la comunità"

Sulla questione della Rsa ha parlato anche il sindaco, Enrico Beccaria: "Peccato, per quello che sta succedendo, considerato che nella fase più acuta dell'emergenza la struttura era riuscita a preservarsi. Sono stati criticato per le mie dichiarazioni, mi hanno detto che non era il caso di fare proclami ma ritengo che il mio compito di sindaco sia di informare e tutelare la comunità".

I ricoveri

Tre ospiti della casa di riposo sarebbero stati ricoverati all'ospedale Santo Spirito di Casale e una decina alla Clinica Salus di Alessandria, attrezzata per assisterli. Oggi sono previsti da parte dell'Asl altri tamponi su alcuni ospiti con sintomi; la prossima settimana, per tutti, personale compreso. Nel paese, di circa 4.300 abitanti, la piattaforma regionale all'ultimo dato disponibile (tardo pomeriggio di ieri) segnala, complessivamente, 15 attualmente positivi.