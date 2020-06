Sorpresi a rubare in azienda tessile del Biellese: ladri in fuga

Una banda di ladri è in fuga dopo aver tentato di svaligiare un’azienda tessile di Castelletto Cervo, in provincia di Biella. I malviventi hanno cercato di disattivare sistema di sicurezza per poi introdursi nello stabilimento e forzare la porta del magazzino. L’allarme però era collegato al numero d'emergenza 112 e sul posto sono arrivate le pattuglie della radiomobile di Cossato (Biella). Sorpresi dai carabinieri mentre caricavano pezze di tessuto su un furgone, i malviventi sono riusciti a fuggire abbandonando il mezzo, risultato poi rubato, con il motore ancora acceso. Sono in corso indagini per individuarli.