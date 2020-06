Coronavirus, in Piemonte 31 nuovi contagi. Oltre 23mila i guariti

Salgono a 31.162 i positivi registrati da inizio pandemia. Le vittime sono 4.032, sei in più rispetto a ieri. Stabile a 25 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva

In Piemonte sale a 23.102 il numero dei guariti dal Coronavirus, grazie ai nuovi 208 casi comunicati quest’oggi dall'Unità di crisi della Regione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Altri 1.738 pazienti sono invece“in via di guarigione”. I nuovi casi registrati sono 31, di cui 26 asintomatici, che portanoil totale da inizio pandemia a 31.162. Sei i nuovi decessi di pazienti positivi - di cui uno nella giornata di oggi - per un computo complessivo di 4.032 vittime. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, stabile a 25, mentre le persone ricoverate negli altri reparti sono 397 (-51). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.868, i tamponi diagnostici finora processati 380.395, di cui 209.940 risultati negativi.