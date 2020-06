Droga, spaccio nel Torinese: arrestata donna-pusher

A Castiglione Torinese i carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti una donna di 38 anni.

La perquisizione

La perquisizione nella sua abitazione ha permesso di sequestrare diverse buste di cellophane con cocaina, mannite e marijuana, oltre a due bilancini digitali e un'agendina con all'interno la lista dei clienti e le cifre incassate per la vendita della droga. In casa la donna aveva anche 930 euro in banconote di vario taglio che sono state sequestrate.