Coronavirus Piemonte: in un giorno 30 nuovi casi, 276 guarigioni

Sono trenta, di cui 26 asintomatiche, le persone risultate positive al coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore (LA DIRETTA - LO SPECIALE). Il totale è salito dunque a 31.059. Lo si legge nel bollettino diffuso dalla Regione. Le trenta positività sono suddivise tra 16 screening, 10 contatti di caso, 3 in Rsa; una è in fase di verifica.

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 22.451 (+276 rispetto a ieri). Altri 1.948 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica e in attesa del secondo. I ricoverati in terapia intensiva sono 26 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.105.

I decessi comunicati oggi sono sei, ma nessuno è stato registrato nel corso della giornata: si tratta di decessi avvenuti nei giorni scorsi e solo in un secondo momento attribuiti al Covid. Il totale dei morti nella regione sale dunque a 4.012. I tamponi diagnostici finora processati sono 368.065, di cui 203.316 risultati negativi.