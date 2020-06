Coronavirus, dati in lieve aumento in Piemonte: 26 contagi e 15 morti

Continuano a calare, invece, i ricoverati in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri per un totale di 35. In diminuzione anche i ricoverati non in terapia intensiva, 564, ovvero 35 in meno rispetto a ieri

In Piemonte oggi i dati sull'emergenza Coronavirus ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ), riferiti dall'unità di crisi regionale nel consueto bollettino, sono in lieve aumento sia per quanto riguarda i contagi che i decessi. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 15 (ieri sette), di cui due relativi alla giornata di oggi. Ventisei invece i nuovi contagi, che ieri erano stati 21. Il bilancio dall'inizio della pandemia è di 3.976 decessi e 30.916 contagi.

Calano i ricoveri in terapia intensiva

Aumentano i guariti, 329 in più rispetto a ieri per un totale di 21.161, con altri 2.407 pazienti in via di guarigione. Continuano a calare, invece, i ricoverati in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri per un totale di 35. In diminuzione anche i ricoverati non in terapia intensiva, 564, ovvero 35 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.773. I tamponi diagnostici finora processati sono 353.737, di cui 195.772 risultati negativi.