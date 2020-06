Nichelino, ubriaco danneggia bus alla fermata: arrestato 41enne

L’uomo ha preso a pugni il parabrezza e ha rotto il tergicristallo del mezzo in via Torino: a dare l’allarme è stato l’autista, che non è riuscito a ripartire con la corsa regolare. I carabinieri sono intervenuti sul posto

Prende a pugni il parabrezza di un autobus e rompe il tergicristallo. Per questi danneggiamenti, i carabinieri hanno arrestato a Nichelino (in provincia di Torino) un 41enne che, ubriaco, ha attaccato un mezzo di linea mentre si trovava alla fermata di via Torino, apparentemente senza ragione. A dare l'allarme è stato l'autista, che non è riuscito a ripartire con la corsa regolare. All'arrivo dei militari, l'uomo era molto agitato e ha aggredito anche loro: è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di servizio pubblico. Dopo l'episodio, il conducente è rientrato al deposito, non potendo proseguire la corsa.