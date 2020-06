Infermieri protestano a Torino, treno di 10 camion nel centro

Dieci camion sono parcheggiati in piazza Vittorio Veneto. Formano un treno lungo cento metri che sfilerà per le vie del centro e per i principali corsi della città

Tornano in piazza gli infermieri a Torino per protestare contro il governo. Dieci camion sono parcheggiati in piazza Vittorio Veneto. Formano un treno lungo cento metri che sfilerà per le vie del centro e per i principali corsi della città. Su entrambi i lati dei camion dei grandi manifesti chiedono allo Stato di rispettare gli impegni: "Onore agli infermieri caduti e grazie per il lavoro di ieri, oggi e domani, in attesa delle promesse di riconoscimento dalle istituzioni", si legge. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

La protesta

La protesta, che domani continuerà davanti agli ospedali torinesi, è organizzata dal sindacato Nursind. Un'altra iniziativa è in corso in piazza Castello, davanti alla Prefettura, dove si sono dati appuntamento gli infermieri del Nursing Up per un flash mob. Subito dopo incontreranno il prefetto di Torino, Claudio Palomba.