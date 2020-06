Coronavirus, in Piemonte 14 nuovi contagi e 13 decessi

Sono 30.869 le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 14 in più rispetto a ieri. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, comunicando che sei dei nuovi positivi sono asintomatici, mentre due sono stati individuati a seguito del test sierologico. Sono 13, invece, i nuovi decessi, di cui soltanto uno è stato registrato oggi e nove si riferiscono al mese di maggio. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale così a 3.954. Continua a crescere il numero dei guariti, giunti a quota 20.653 (+120), mentre altre 2.396 persone sono in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (-2 rispetto a ieri), quelli negli altri reparti 633 (-26). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.197. Finora sono stati eseguiti 344.924 tamponi diagnostici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)