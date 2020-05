Coronavirus Torino, controlli movida: 9 sanzioni a locali e minimarket

Nove attività tra locali e minimarket sono state sanzionate dalla polizia di Torino sabato sera durante i controlli sul rispetto delle norme anti Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Si trovano tutti nelle zone della movida, sotto osservazione in queste settimane, tra il Quadrilatero Romano, Vanchiglia e San Salvario.

Le violazioni

Otto esercizi commerciali vendevano alcolici oltre l'orario consentito, che per il Piemonte resta fino alle 19. Due sono stati chiusi per il mancato rispetto delle norme. Un ristorante in zona Vanchiglia è invece stato sanzionato per non aver adottato idonee misure di distanziamento. Ventisette le persone multte perché non indossavano le mascherine e si sono rifiutate di farlo anche dopo la richiesta degli agenti.