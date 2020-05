Corruzione e turbativa d'asta, indagine sul Teatro Regio di Torino

Perquisizioni della guardia di finanza di Torino per la vicenda della gestione del Teatro Regio. Le accuse per i quattro indagati sono di corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. Coinvolte nelle indagini due società, una è elvetica. Le perquisizioni sono in corso a Torino, Milano, Asti, Fermo e Ancona. L'operazione denominata Spartito è condotta in relazione ad alcune criticità nella gestione della Fondazione Lirica del Teatro Regio di Torino.

Le indagini

Secondo le indagini, esisteva un legame tra l'ex sovrintendente del Teatro Regio W:G., indagato nell'inchiesta, e un'agenzia teatrale svizzera, che avrebbe visto crescere il suo fatturato in seguito alla scritturazione dei suoi artisti. Sono emerse anche presunte irregolarità per la conferma di W.G., poi non avvenuta, e nell'affidamento di incarichi a persone a lui vicine per il marketing del Teatro. Nel corso delle indagini è emersa anche la figura di un dipendente della Fondazione che, nel giro di poco tempo, ha visto il proprio ruolo professionale crescere da corista a collaboratore di staff della sovrintendenza e che, secondo quanto ritengono gli inquirenti, avrebbe favorito l'aggiudicazione di un appalto per il servizio di marketing a un'azienda milanese. Con questa persona, secondo quanto si apprende, risultano indagati anche un imprenditore milanese e un imprenditore svizzero.