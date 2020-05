Coronavirus Piemonte: 593 guariti, 58 contagi e 10 vittime in 24 ore

Migliorano ancora i dati dell'emergenza coronavirus in Piemonte (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). L'Unità di crisi regionale, nell'ormai consueto bollettino giornaliero, comunica che nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 10, uno dei quali registrato nella giornata di oggi, mentre i nuovi contagi sono 58, 19 dei quali rilevati nelle Rsa. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, le vittime piemontesi sono 3.838, 30.445 i contagi. In forte crescita il dato dei guariti, 593 in più rispetto a ieri, per un totale di 17.072, con altri 3.463 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 64, 4 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.058, 60 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.950. I tamponi diagnostici finora processati sono 304.358, di cui 168.670 risultati negativi.