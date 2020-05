Ivrea riapre le scuole, al via sperimentazione con attività all'aperto

È l'idea dell'amministrazione comunale che testerà il servizio a partire da domani al 29 maggio per i bambini residenti in città tra i 3 e i 6 anni. Il progetto si svolge nei giardini degli istituti, dalle 8 alle 13, a un costo di 10 euro al giorno

Scuola all'aperto a Ivrea per aiutare le famiglie nel post lockdown. È questa l'idea dell'amministrazione comunale che sperimenterà il servizio da domani al 29 maggio per i bambini residenti in città tra i 3 e i 6 anni. Il progetto si svolge nei giardini delle scuole Don Milani e Sant'Antonio, dalle 8 alle 13, a un costo di 10 euro al giorno. È prevista un'area triage dove effettuare il controllo della temperatura per consentire l'accesso in sicurezza dei bimbi, seguiti dalle insegnanti degli asili nido comunali a gruppi di cinque.