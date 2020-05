Torino, picchia e maltratta la compagna: arrestato 39enne

La donna ha riferito che le violenze andavano avanti da circa un anno. L'aggressore aveva già ricevuto un avviso orale da parte del questore di Torino, ma la situazione non è cambiata e per lui sono quindi scattate le manette

Ancora un arresto per maltrattamenti in famiglia. La polizia ha arrestato a Torino un 39enne accusato di avere aggredito la compagna, 45 anni, durante una lite. A chiamare il 112 è stata la vittima, che ha raccontato di essere stata oggetto di morsi e sputi dopo che il compagno le aveva rotto il cellulare. La donna ha riferito che le violenze andavano avanti da circa un anno: l'aggressore aveva già ricevuto un avviso orale da parte del questore di Torino, ma la situazione non era cambiata e per lui sono quindi scattate le manette.