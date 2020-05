Volpiano, gestiva vendita online di marijuana: arrestato 28enne

Usava parole legate a frutta e abbonamenti tv per gestire un traffico di marijuana a Volpiano, nel Torinese. Lo hanno scoperto i carabinieri di Leini decifrando il codice segreto di uno spacciatore di 28 anni accusato di vendere, tramite whatsapp, la droga da casa o tramite consegne a domicilio.

Le indagini

I militari sono risaliti al pusher in seguito ad alcune segnalazioni. Durante la perquisizione, avvenuta in casa del giovane, sono trati trovati 2,1 chili di marijuana, oltre 3000 dosi, un bilancino precisione, vario materiale per il confezionamento e 665 euro. La perquisizione dell'auto, inoltre, ha permesso di sequestrare anche una mazza da baseball che è costata al 28enne una denuncia per il possesso di armi.