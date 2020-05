Coronavirus, in Piemonte 29.209 positivi. Oltre 10mila i guariti

Hanno superato quota 10mila i guariti dal coronavirus in Piemonte. Con le 655 guarigioni registrate nelle ultime 24 ore, il totale è infatti salito a 10.596, mentre altre 3,229 persone sono risultate negative al primo tampone di verifica dopo la malattia e sono in attesa dell’esito del secondo. È quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale. I casi accertati in regione dall’inizio dell’emergenza sono 29.209, 151 in più rispetto a ieri, mentre si registrano 33 nuovi decessi, che portano il totale a 3.493. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva - sono 116, 6 in meno rispetto a ieri - e quelli negli altri reparti (1.775, -83). Fino ad oggi sono stati eseguiti 232.682 tamponi, di cui 128.729 risultati negativi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)