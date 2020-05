Rubati 150 chili di miele e api nel Canavese: indagini in corso

Dieci melari contenenti complessivamente 150 chili di miele d'acacia sono stati sottratti, di notte, da un’azienda agricola di Perosa Canavese, in provincia di Torino. Il furto, su cui indagano i carabinieri di Strambino, è avvenuto nei giorni scorsi. Il ladro, che ha agito in solitaria, è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda. Per l’azienda si tratta di un danno economico di circa duemila euro, che avrà ripercussioni anche sulla produzione futura di miele dal momento che, rubando all'interno delle arnie, il ladro ha portato via anche un cospicuo numero di api. Non è il primo furto di questo tipo nella zona del Canavese e l’ipotesi è che si tratti di colpi su commissione.