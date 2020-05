Coronavirus Piemonte: oltre 9mila guariti, 272 nuovi contagi

Le vittime registrate oggi sono 28, per un totale di 3.428. Sono 136 i ricoverati in terapia intensiva, mentre negli altri reparti c’è stato un calo di 121 degenti, per un numero complessivo di 1.900

Ha superato quota 9.000 il numero dei pazienti guariti dal coronavirus in Piemonte, con nuovi 272 casi comunicati oggi nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). La situazione dei contagi è in linea con l'andamento di ieri i contagiati (+113 dopo il responso di altri 4.288 tamponi processati). Le vittime sono 28, per un totale dall'inizio della pandemia di 3.428. Stabili i ricoveri in terapia intensiva dei pazienti Covid, in totale 136 (+1 rispetto a ieri), mentre negli altri reparti c'è stata un calo di 121 pazienti (in totale sono 1.900). I pazienti “in via di guarigione” sono 3.274, mentre le persone in isolamento domiciliare 11.148. I tamponi diagnostici finora processati sono 218.071, di cui 120.333 risultati negativi.