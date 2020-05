Torino, carabinieri scoprono serra marijuana in una casa: un arresto

I militari hanno trovato l’uomo in stato confusionale per una intossicazione da cannabis. A dare l’allarme è stato un amico, preoccupato per le condizioni di salute del proprietario dell’appartamento

La scorsa notte, i carabinieri hanno arrestato un uomo nella sua abitazione in centro a Torino, dove si era sentito male a causa di un’intossicazione da cannabis. A dare l’allarme è stato un amico, preoccupato per le condizioni del proprietario di casa. I militari sono così intervenuti, trovando nell'appartamento dieci vasetti contenenti marijuana essiccata, 80 grammi della stessa sostanza sparsi nelle stanze e due serre per la produzione di marijuana con 46 piante.

L’uomo, in stato confusionale, è stato trasportato all'ospedale Molinette per le cure del caso, ed è stato arrestato per possesso e produzione di droga.