Coronavirus Torino, riparte il take away per duemila esercizi

A Torino serrande alzate per quasi duemila esercizi pubblici che da questa mattina possono iniziare con il takeaway, con sei giorni di ritardo rispetto al resto del Piemonte. Alle 18 di ieri sono arrivate al Comune 1.500 domande di bar, ristoranti e pasticcerie che annunciavano l'intenzione di partire con il cibo e le bevande d'asporto, ma secondo Confesercenti ci sarebbe qualche centinaio di richieste in più non ancora processate. Le più preparate sembrano essere pasticcerie e gelaterie, quasi tutte già partite o in procinto di farlo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)