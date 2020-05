Coronavirus, Piemonte seconda regione per tasso di tamponi su abitanti

La regione Piemonte è al secondo posto, dopo il Veneto, per numero di tamponi eseguiti in rapporto agli abitanti: è quanto emerge da un rapporto pubblicato dalla Fondazione Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze). Dietro il Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

"Orgoglioso del lavoro svolto"

A commentare il risultato raggiunto è l'assessore alle Attività dei Laboratori della Regione Piemonte, Matteo Marnati, che si dice "orgoglioso del duro lavoro svolto in questi mesi e fiducioso di incrementare il numero di tamponi in regione tenendo testa al Veneto". “Abbiamo risalito la china - ha detto l’assessore - in un momento di grande emergenza. C'è ancora molto lavoro da fare ma non dobbiamo abbassare la guardia, il Piemonte è una grande regione e c'è un grande potenziale di miglioramento. Metteremo a sistema i laboratori per essere pronti a ogni tipo di emergenza".