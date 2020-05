Uccise padre violento a Collegno, il gip: “Dubbi su legittima difesa”

Ha agito con "inaudita" e "sproporzionata violenza contro il padre, probabilmente più per rabbia/vendetta" che "per indispensabile legittima difesa”. Lo scrive il gip Stefano Vitelli, del tribunale di Torino, nell'ordinanza con cui ha imposto il carcere ad A.P., il 18enne che lo scorso 30 aprile ha accoltellato e ucciso il padre violento nella loro abitazione a Collegno (Torino) per difendere la madre dall’ennesima aggressione (L'OMICIDIO). Secondo il giudice, alcuni elementi, che dovranno essere approfonditi nel corso delle indagini, non permettono di affermare con certezza che abbia agito in una "situazione di necessità difensiva proporzionata all’offesa”.

Il 18enne sosterrà l’esame di maturità

Intanto, su richiesta dei docenti della scuola frequentata dal giovane, il ministero dell'Istruzione ha avviato contatti con il preside dell'istituto e con l'ufficio scolastico regionale del Piemonte, nonché con le commissioni parlamentari competenti, per permettere al 18enne di poter svolgere l’Esame di Maturità dal carcere di Torino. Sulla vicenda quest’oggi è intervenuta anche la ministra Lucia Azzolina: "L'esame non cancellerà questa tragedia. Ma quel titolo di studio - ha aggiunto - sarà importante per lui, per ripartire, per guardare al futuro. E spero possa proseguire, iscrivendosi all'Università. Ritrovando, nel tempo, la sua strada, la sua serenità. Lo studio ci fornisce i mattoni su cui si costruisce il futuro”, ha concluso Azzolina.

L’omicidio

Ed è proprio al termine di una lezione a distanza che il 18enne ha commesso l’omicidio. Il 30 aprile, lo studente è rimasto collegato con il suo insegnante fino alle 16:45. Poche ore dopo, la madre ha raccontato che il padre del giovane l'ha aggredita al rientro a casa e che, per l'ennesima volta, i figli si sono messi in mezzo per difenderla. La donna ha parlato di anni di violenza, fisica e psicologica. Anche 50 telefonate al giorno da parte dell'uomo. "Non ho mai denunciato per paura di ritorsioni" ha spiegato. Quella sera, il marito l'ha spinta in prossimità del bagno. A quel punto il 18enne si è messo in mezzo e ha colpito il padre utilizzando quattro diversi coltelli da cucina, rinvenuti dai carabinieri, giunti sul posto proprio dopo la chiamata da parte del giovane. “L’ho ucciso”, ha detto al telefono ai militari.