Coronavirus Piemonte: cresce la curva dei guariti, aumentano i contagi

I nuovi contagi in Piemonte, quest’oggi, sono 196, a fronte dell’incremento di 165 e i 152 registrato nei due giorni precedenti dall'Unità di crisi regionale. In lieve aumento anche il dato dei decessi: 35 di cui 7 comunicati oggi (ieri 31). Ma continua a crescere la curva dei guariti: se ne aggiungono 387 (ieri 327), portando il totale a 7.278. Altri 3.106 malati sono "in via di guarigione". Sono 28.135 le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva 144 (-6 rispetto a ieri), negli altri reparti 2.153 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.172 (- 389 rispetto a ieri). I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 194.584 (l'incremento rispetto a ieri è di 6527), di cui 106.262 risultati negativi.