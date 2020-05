Fase 2, dalla Regione Piemonte 10 milioni per l'innovazione delle Pmi

Dei fondi previsti, un milione di euro è stato destinato alla linea di intervento 'Emergenza Covid-19', per il rimborso totale delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per Dpi e sperimentazione

La Regione Piemonte ha stanziato 10 milioni di euro per le imprese che acquisiscono servizi specialistici e qualificati finalizzati ad accrescere il proprio grado di innovazione tecnologica (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

I fondi stanziati

Dei dieci milioni previsti dalla misura, un milione di euro è stato destinato alla linea di intervento 'Emergenza Covid-19', per il rimborso totale delle spese sostenute dalle pmi per la produzione dei tamponi e per la dichiarazione di conformità di dispositivi medici e di protezione individuale; mentre i restanti nove milioni andranno a sostegno dell'acquisizione di servizi qualificati e specialistici di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione, finalizzati ad accrescere il grado di innovazione tecnologico delle Pmi. La prima linea di intervento prevede l'erogazione di un contributo, a fondo perduto, da 1.500 euro fino ad un massimo di 10.000 euro, mentre per la seconda linea è previsto un finanziamento a fondo perduto, da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 200.000 euro, a copertura massima del 70% delle spese ammissibili.

Le parole dell'assessore alla Ricerca e Innovazione, Marnati

"Abbiamo attivato questo importante intervento - spiega in una nota l'assessore regionale alla Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati - per aiutare le imprese a sostenere le spese per migliorare e testare i propri prodotti, principalmente in ambito sanitario, per contrastare il contagio del virus ma anche in altri settori. Un altro passo avanti per far ripartire il Piemonte".