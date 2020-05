Torino: arrivano i parcheggi notturni riservati ai residenti

Parcheggi riservati ai residenti nelle zone in cui, la sera e di notte, è più difficile trovare un posto auto: è quanto prevede la delibera della Giunta Comunale di Torino, con cui una parte degli spazi di sosta a pagamento sarà destinata, dalle 19.30 alle 8, ai soli residenti. Gli stalli giallo e blu saranno tracciati su uno dei due lati della strada, esclusi i corsi e le vie di grande scorrimento. L'abbonamento rilasciato ai residenti da Gtt autorizzerà a parcheggiare nella sottozona prevista.

Le parole dell'assessore alla Mobilità, Maria Lapietra

"Questa delibera - sottolinea l'assessore alla Mobilità, Maria Lapietra - disciplina la 'riserva di sosta' per i veicoli dei residenti e dei dimoranti all'interno delle attuali aree di sosta a pagamento e in quelle di futura istituzione e conclude positivamente un percorso avviato nei mesi scorsi con le Circoscrizioni. Una soluzione - aggiunge - che incentiva la rotazione delle auto di giorno e agevola i residenti nella ricerca di un parcheggio per il proprio veicolo durante la notte".