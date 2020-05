Torino, cocaina e marijuana per 100 mila euro: arrestato un 23enne

La polizia di Torino ha sequestrato sostanze stupefacenti per oltre 100 mila euro a un 23enne, di origini albanesi, sorpreso nel weekend mentre effettuava un sospetto scambio di denaro con un 44enne, suo connazionale, nei pressi del mercato tra le vie Monastir, Onorato Vigliani, Carnia e Torrazza Piemonte. Una volta fermato il presunto pusher, gli agenti si sono recati a casa sua, dove hanno rinvenuto 7 mila euro in contanti e 1,7 chili di cocaina. Nel corso di una seconda perquisizione in un alloggio a disposizione del ragazzo, la polizia ha trovato altri 2 chili di marijuana. Il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il 44enne è stato denunciato per la violazione del Testo Unico sull'immigrazione e sanzionato per aver violato i divieti per il contenimento del Coronavirus.