Coronavirus Piemonte, nessun contagio in Rsa di Domodossola

Nessun caso di coronavirus nella Rsa di Domodossola (provincia di Verbania-Cusio-Ossola) di via Romita. Lo rende noto il sindaco Lucio Pizzi, che spiega: ''Tutti i 120 tamponi fatti alla casa di riposo sono negativi'', ed esprime "soddisfazione" per la notizia. Le analisi sono state eseguite sia sugli ospiti che sugli operatori della struttura. Due settimane fa alla casa di riposo di Villadossola (VCO) erano stati effettuati 68 tamponi, anche in questo caso risultati tutti negativi.