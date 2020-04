Coronavirus Piemonte: 24.910 casi. Calano decessi e contagi

Cala la crescita dei decessi e dei contagi da coronavirus in Piemonte. Come riportato nell’ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale, nelle ultime 24 ore i nuovi decessi sono stati 56 (ieri 66), che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 2.859. Sono invece 24.910 i casi accertati in regione, 361 in più (ieri l’aumento era stato di 499). Salgono a 4.255 i guariti, 195 in più di ieri, con altri 2.300 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 217, venti in meno rispetto a ieri, i ricoverati in altri reparti sono 2.827 (-16 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.452. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 137.069, di cui 72.642 risultati negativi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI) Coronavirus Italia e mondo, ultime notizie sui contagi di oggi. LIVE LIVE