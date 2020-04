Coronavirus, morti nelle Rsa: indagini della Procura di Asti

Anche la procura di Asti indaga sui decessi nelle case di riposo e nelle residente per anziani. E ha aperto alcuni fascicoli modello 45, senza indagati e senza ipotesi di reato. "Prima conosciamo e poi incominciamo a formulare ipotesi ragionate sui fatti", è la strategia della Procura, che ha delegato le indagini ai carabinieri del Nas.

Le dichiarazioni della Procura

"Si tratta di radiografare la situazione - spiegano dalla procura - le criticità e le misure che sono state adottate, per verificare come ha agito la linea di comando, dall'Asl all'Unità di crisi, come ha funzionato il flusso di informazioni dal basso e dall'alto verso il basso". Questioni sanitarie, ma anche amministrative, sono al vaglio degli inquirenti su alcune Rsa della provincia, quelle dove si erano verificate le maggiori criticità. "Si tratta di una ricostruzione complessa e aggravata dal fatto che coinvolge centinaia di persone. Non ci aspettiamo risposte immediate, ci vorranno giorni".