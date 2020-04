Coronavirus, in Piemonte 22.149 casi. I decessi salgono a 2.524

Salgono a 22.149 i casi accertati di coronavirus in Piemonte, 712 in più rispetto a ieri. Un dato ancora in forte crescita, ma che va rapportato - sottolinea l’Unità di crisi regionale - con i tamponi effettuati, anch’essi raddoppiati tra domenica e lunedì. Sono 71 invece i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza a 2.524. Si registrano anche 208 guariti in più di ieri: ad oggi quasi tremila piemontesi che hanno sconfitto il virus. I ricoverati in terapia intensiva scendono invece sotto i trecento e sono in tutto 291, dieci in meno di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 11.416. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 107.850, di cui 55.052 risultati negativi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. LIVE LIVE